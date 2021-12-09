Кабул, , 14:13 — REGNUM Источники в торговом порту Акинав в уезде Андхой провинции Фарьяб сообщают, что 8 декабря в этом пункте произошел пожар, который повлек за собой огромные финансовые потери.

Шамсуддин Мохаммади, глава отдела информации и культуры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарьяб, сказал «8 Собх», что пожар локализован, его распространение предотвращено пожарными из управления полиции уезда Хан-Чарбаг.

Представитель Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что около 50 тонн топлива полностью сгорело в емкости в результате пожара, а другой компании был нанесен ущерб на сумму около 45 000 долларов.

По словам представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе, в результате пожара пострадал один человек.

Местные власти заявили, что основной причиной пожара стало возгорание генератора — при выгрузке топлива.

В последние годы в торговых портах страны произошли крупные пожары, причинившие значительный ущерб.