Уфа, 9 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Доля автомобильных дорог республиканского значения, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилась в Башкирии до 55,6%, доля дорожной сети городских агломераций — до 71%. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что в текущем году в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» работы проводились на 255 объектах общей протяженностью более 387 км. Это почти на 40 км больше, чем в прошлом году. На эти цели было направлено свыше шести млрд рублей, в том числе, 1,7 млрд рублей из федерального бюджета.

Отмечается, что в текущем году в Уфе в рамках реализации данного национального проекта в нормативное состояние привели свыше 28 км автомобильных дорог (163 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия).

В 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется вести ремонт на 167 объектах общей протяженностью свыше 255 км, в том числе 32 объекта Уфимской агломерации и 36 объектов Стерлитамакской агломерации, а также 99 объектов ремонта автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения, которые не входят в агломерации.