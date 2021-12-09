Елец, Липецкая область, 9 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили ельчан, ветеранов Великой Отечественной войны с 80-й годовщиной Елецкой наступательной операции и освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Липецкаяобласть.рф Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили ельчан, ветеранов Великой Отечественной войны с 80-й годовщиной Елецкой наступательной операции и освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

«Это знаменательная дата для всех жителей Липецкой области, — говорится в поздравлении. — В декабре 1941 года после ожесточенных боев Красная Армия освободила Елец. Защитники города разгромили гитлеровцев, дав начало первой после долгого отступления наступательной операции, которая стала прологом героической битвы за Москву и Великой Победы в мае 1945-го.

В честь подвига защитников города, их смелости, самоотверженности и храбрости на Красной площади Ельца установлена памятная стела «Город воинской славы». К обелискам павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Из всех российских регионов и многих зарубежных стран в Елец приезжают родственники погибших солдат поклониться могилам своих близких, останки которых были найдены поисковиками, а затем с воинскими почестями перезахоронены.

Мы помним наших отцов, дедов и прадедов. Тех, кто погиб, и кто вернулся домой. Известных и безымянных героев. Они всегда рядом с нами. Эта память поколений связывает всех россиян. Наше глубокое уважение и благодарность — в повседневной поддержке ветеранов войны, жителей региона старшего поколения. Мы стремимся окружить их постоянной заботой, принести радость и добро в каждый новый мирный день».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали всем ельчанам мира и счастья, добра и благополучия, дальнейших успехов в труде на благо родного края и всей России.