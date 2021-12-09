Москва, 9 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Как относиться к цифрам, озвученным генеральным прокурором РФ Игорем Красновым об арестованном имуществе коррупционеров, не совсем понятно: ликовать, или расстраиваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Ведь помимо того, что стоимость имущества впервые за последние годы превысила размер ущерба, также увеличилось и само число коррупционных правонарушений.

Согласно данным Генпрокуратуры, за первые полгода 2021 года в России было зарегистрировано 24,5 тыс. таких преступлений, что является рекордом за восемь лет.

Помимо того, Красновым не сообщено, на основании каких данных произведена оценка стоимости изъятого имущества, ведь рыночная цена движимого или недвижимого имущества может значительно варьироваться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Интересна также корреляция данного сообщения Краснова с другой новостью: Генеральной прокуратурой подготовлены поправки в законодательство, которые позволят исключить применение судебных штрафов к мелким коррупционерам и назначать им наказания в виде лишения свободы.

Напомним, в 2016 году в УК РФ введена ст. 76.2 «Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа».

Если сопоставить оба факта, то ситуация выглядит положительно: общая и специальная превенции уголовно-исполнительного права в виде неизбежности такого наказания, как лишение свободы, должны (по идее) снизить само количество коррупционных преступлений, а покрытие ущерба стоимостью реализованного имущества коррупционеров должно оказать уравновешивающий эффект», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что стоимость изъятого у лиц, причастных к коррупционным правонарушениям, имущества превысила размер причиненного их действиями ущерба.

Читайте также: Краснов: стоимость арестованного имущества коррупционеров превысила ущерб