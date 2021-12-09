Пермь, 9 декабря 2021, 14:10 — REGNUM Время спада заболеваемости COVID-19 необходимо использовать для вакцинации и ревакцинации от болезни, заявил 9 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко подчеркнул, что также очень важно защитить от COVID-19 пожилых людей и детское население.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что в России около 72 миллионов человек получили по меньшей мере одну дозу прививки от коронавируса, полный курс вакцинации прошли почти 65 миллионов человек.
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