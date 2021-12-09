Пермь, , 14:10 — REGNUM Время спада заболеваемости COVID-19 необходимо использовать для вакцинации и ревакцинации от болезни, заявил 9 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко в защитном костюме Minzdrav.gov.ru

«Хочу обратиться к гражданам, что когда идет спад заболеваемости … это не значит, что нужно успокоиться, это значит, что сегодня нужно всем тем, кто не привился, или еще не прошел ревакцинацию, обязательно прийти, спустя шесть месяцев после первичной вакцинации, сделать повторную прививку и защитить себя», — сказал министр во время поездки в Пермь.

Мурашко подчеркнул, что также очень важно защитить от COVID-19 пожилых людей и детское население.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что в России около 72 миллионов человек получили по меньшей мере одну дозу прививки от коронавируса, полный курс вакцинации прошли почти 65 миллионов человек.

Читайте также: Мурашко: вакцинацию от COVID-19 прошли более 62% взрослых граждан России