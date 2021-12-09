Кишинёв, 9 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Народный адвокат Наталья Молошаг отозвала своё заявление об отставке. Сообщение об этом 9 декабря было обнародовано на сайте управления народного защитника.

Bagnet.org Флаг Молдавии

«Решение об аннулировании заявления об отставке принято после общей проверки имущества офиса Народного адвоката комиссией инвентаризационной комиссией с 11 октября по 8 декабря», — говорится в сообщении.

Второй причиной остаться на посту Молошаг назвала угрозу работе управления народного адвоката в случае отставки. Она также считает, что её заявление помогло решить внутренний конфликт в ведомстве.

«Наталья Молошаг сразу после подачи заявления об отставке предприняла усилия по разрешению институционального кризиса в управления народного адвоката и провела открытый и эффективный диалог с командой», — говорится в обращении аппарата омбудсмена.

Напомним, Молошаг подала заявление об отставке 2 декабря. Причиной стало то, что она привлекла к работе Думитру Годорога, которого несколько лет назад осудили за сутенёрство. На фоне этого скандала коллектив управления народного защитника выступил с заявлением, что Молошаг создала в ведомстве «атмосферу преследований, подозрений и недоверия».