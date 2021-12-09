Оттава, , 14:10 — REGNUM Министр по делам иммиграции Канады заявил, что на выполнение обещания премьер-министра принять 40 тыс. афганских беженцев потребуется два года.

Министр по делам иммиграции Канады Шон Фрейзер прогнозирует, что в следующие два года в Канаду прибудет больше иммигрантов, пишет «8 Собх». Он сказал, что правительства Афганистана и других стран, где афганцы искали убежища, сталкиваются с проблемами. Однако он подчеркнул, что немедленно приступил к работе по доставке мигрантов в Канаду.

Шон Фрейзер, однако, сказал, что двухлетний график является «приблизительным», и что каждую неделю в Канаду прибывают сотни афганских беженцев. Он добавил, что в рамках своих возможностей правительство Канады пытается как можно быстрее эвакуировать людей.

Тем не менее, канадский министр по делам иммиграции заявил, что необходимо проведение проверок, в том числе по аспектам безопасности, для того, чтобы привезти в Канаду «мирных людей».

Ранее представители ряда канадских партий критиковали навязывание афганцам сложной бюрократических процедур. Оппозиционные партии заявили, что не согласны с двухлетним сроком для переезда афганцев.

Правительство Канады ранее объявило, что 40 000 афганских беженцев, включая журналистов, активистов гражданского общества, представителей меньшинств и уязвимых групп, получат гражданство.