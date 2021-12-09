Москва, , 14:08 — REGNUM На юго-востоке Москвы установили памятник воинам-работникам автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК), погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом 9 декабря сообщает сайт правительства столицы.

Битва за Москву

Монумент появился на Волгоградском проспекте. С инициативой по его установке выступили совет ветеранов АЗЛК и организация «Московский городской совет ветеранов». Открытие приурочено к 80-летию Битвы за Москву.

«Основная идея монумента в том, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута силой, духом и совестью советского человека. Память героев — работников завода, их подвиг и вклад в Победу теперь увековечены в истории столицы», — сказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, его слова приводятся в информации.

В годы СССР силами трудящихся был установлен памятник героям-работникам завода, но в нулевые годы был утрачен.