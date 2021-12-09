Иркутск, , 14:08 — REGNUM В Приангарье создан необходимый запас вакцины от новой коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство здравоохранения Иркутской области, это порядка 300 тысяч доз.

Вакцинация Yarregion.ru

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В ведомстве отметили, что на текущей неделе в регион поступило 108 800 доз вакцины «Спутник V». Препарат распределен по пунктам вакцинации.

По информации минздрава, в сутки в регионе от новой коронавирусной инфекции вакцинируются 8−15 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 9 декабря число умерших пациентов в Приангарье достигло 6594 человека, причём 24 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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