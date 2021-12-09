Липецк, 9 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В России активно ведется работа по развитию государственной информационный системы жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов, с её помощью пользователи могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета, проверить наличие лицензии у управляющей компании, провести собрание собственников онлайн.

Липецкаяобласть.рф Липчане смогут управлять домом в режиме онлайн

ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и муниципальных услуг, поэтому отдельная регистрация в системе не требуется — зайти в нее можно через подтвержденную учетную запись «Госуслуг». Также для удобства пользователей создано специальное мобильное приложение.

В рамках развития цифровой трансформации систему планируется интегрировать с региональными информационными платформами. Одна из них — информационно-аналитическая система жилищно-коммунального хозяйства — уже в конце года заработает в Липецкой области. С её помощью пользователь сможет посмотреть отчеты УК по работам в доме, подать электронную заявку в ЕДС, получить сведения о тарифах по содержанию жилья. Планируется, что уже в 2022 году в ИАС ЖКХ появятся платежные сервисы, с помощью которых жители смогут оплачивать квитанции в своем «Личном кабинете». Кроме того, на основании заполнения системы и полноты размещаемой информации в ИАС ЖКХ будет формироваться рейтинг управляющих компаний.

«Повышение эффективности управления жилищным фондом остаётся одной из главных задач сферы ЖКХ. Система упростит эту процедуру для самих жителей, вся информация будет интегрироваться на цифровом ресурсе, что позволит липчанам решать важные и актуальные вопросы онлайн», — отметил глава региона Игорь Артамонов.

Стоит отметить, что уже в ближайшие дни управляющие организации, входящие в состав Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний», начнут размещать в липецких домах таблички с QR-кодами. По ним жители МКД смогут перейти на платформу и зарегистрироваться в ГИС ЖКХ.