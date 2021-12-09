Липчане смогут управлять домом в режиме онлайн
Липецк, 9 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В России активно ведется работа по развитию государственной информационный системы жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов, с её помощью пользователи могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета, проверить наличие лицензии у управляющей компании, провести собрание собственников онлайн.
ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и муниципальных услуг, поэтому отдельная регистрация в системе не требуется — зайти в нее можно через подтвержденную учетную запись «Госуслуг». Также для удобства пользователей создано специальное мобильное приложение.
В рамках развития цифровой трансформации систему планируется интегрировать с региональными информационными платформами. Одна из них — информационно-аналитическая система жилищно-коммунального хозяйства — уже в конце года заработает в Липецкой области. С её помощью пользователь сможет посмотреть отчеты УК по работам в доме, подать электронную заявку в ЕДС, получить сведения о тарифах по содержанию жилья. Планируется, что уже в 2022 году в ИАС ЖКХ появятся платежные сервисы, с помощью которых жители смогут оплачивать квитанции в своем «Личном кабинете». Кроме того, на основании заполнения системы и полноты размещаемой информации в ИАС ЖКХ будет формироваться рейтинг управляющих компаний.
Стоит отметить, что уже в ближайшие дни управляющие организации, входящие в состав Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний», начнут размещать в липецких домах таблички с QR-кодами. По ним жители МКД смогут перейти на платформу и зарегистрироваться в ГИС ЖКХ.