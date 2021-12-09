Москва, , 14:10 — REGNUM Средний размер заработной трудовых мигрантов в России составляет 47,1 тыс. рублей. Об этом 9 декабря заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Наверняка многих интересует вопрос по доходам. Мы говорим по всей стране — 47,1 рублей зарабатывают мигранты в среднем в России», — сказал Коженов.

Такие результаты были получены по результатам опроса почти 5 тыс. мигрантов из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. При этом зарплатное ожидание мигрантов составляет в среднем 77,2 тыс. рублей.

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