Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Полицейские Петербурга пресекли деятельность организованной группы так называемых «коллекторов», занимавшихся вымогательством у петербуржцев, жителей Ленобласти и других регионов. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Один из задержанных членов группу незаконных коллекторов Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Сотрудники Главка МВД и УФСБ задержали пятерых участников организованной группы в возрасте от 23 до 45 лет. Они занимались незаконной коллекторской деятельностью, а также совершили серию вымогательств. Как выяснили полицейские, злоумышленники, помимо угроз жизни и здоровью должников, также причиняли ущерб их имуществу: заливали клеем дверные замки квартир, наносили нецензурные надписи на двери и стены в парадных, оставляли в дверях и почтовых ящиках письма с указанием сумм задолженностей и персональных данных должников.

«Установлено не менее 30 эпизодов преступной деятельности задержанных коллекторов. ГСУ СК возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство)», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, 9 декабря полицейские провели серию обысков в квартирах и в офисе фигурантов уголовного дела. Изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия.