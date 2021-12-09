Неклиновский район, Ростовская область, , 14:16 — REGNUM В Ростовской области в ходе обысков по делу о хищениях средств, выделенных на летние оздоровительные кампании для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, сотрудники ФСБ нашли у депутата Поляковского сельского поселения (Неклиновский район) от партии «Единая Россия» золотые люстры и ванну.

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Особняк народного избранника, возглавлявшего детский лагерь «Красный Десант», расположен в Таганроге. Дом украшен в стиле «дорого-богато»: золотыми люстрами и ванной, скульптурами и лепниной. Фотоснимки опубликовал телеграм-канал «Че по Ростову?». В доме также есть баня и бассейн.

ИА REGNUM напоминает, что днём ранее обыски прошли в санатории «Красный десант», который расположен на побережье Азовского моря в 15 км от Таганрога.

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