Иркутск, 9 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Иркутской области, по данным на начало декабря 2021 года, введено один миллион 35 тысяч кв. метров жилья. Это на 32% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Подробности сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

Pixabay.com Строительство жилья

До конца года планируется сдать еще около 80 тысяч квадратных метров. Таким образом, плановый показатель на конец 2021 года, который, в соответствии с соглашением Минстроя России и Иркутской области, составляет один миллион 114 тысяч квадратных метров, будет достигнут в срок.

По данным министерства строительства Иркутской области, на долю многоквартирных домов приходится 237,7 тысячи кв. метров введенного жилья, еще 797,5 тысячи кв. метров — индивидуальная жилая застройка.

Согласно данным Иркутскстата, среди городских округов лидеров по объемам ввода жилья стал Иркутск. В областном центре с января по октябрь 2021-го введено в действие 218 474 кв. метров жилплощади, почти 67 тысяч кв. метров — объекты индивидуального жилищного строительства.

«На сегодняшний день в Иркутской области реализуются четыре крупных инвестиционных проекта, которые, несомненно, являются драйверами развития строительной отрасли региона. Они расположены в Тайшете, Усть-Куте, Жигалово и в Малой Еланке. Также большую роль играет комплексное развитие территорий. На сегодняшний день в регионе технология комплексного развития может быть применена на участках общей площадью около 2,5 тысячи гектаров», — пояснил министр строительства Иркутской области Павел Писарев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-октябре составил 221,5 млрд. рублей, что в 2,2 раза больше, чем в предыдущем году.

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