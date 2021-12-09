Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM Состав оргкомитета Универсиады 2023 года в Екатеринбурге изменён. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Огонь Универсиады

總統府

Так, в него включены замминистра науки и высшего образования РФ Айрат Гатияров, зам. гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки, директор по работе с государственными органами Национального спортивного телеканала Дмитрий Рыжков и первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Ещё три человека, в том числе бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский, исключены из списка. Как сообщало ИА REGNUM, Универсиада пройдёт в 2023 году.