Берлин, , 14:03 — REGNUM Германия приняла заявки на переселение примерно 25 тыс. своего местного афганского персонала и членов их семей, большинство из которых все еще ожидают эвакуации.

Немецкая газета Funke Mediengruppe сообщила, что тысячи афганцев, которые помогали немецким войскам во время афганской войны, все еще ожидают эвакуации.

Заявления этих людей принимались с 15 мая по 26 ноября. Более 17 000 афганцев, спустя четыре месяца после завершения миссии Запада, ждут возможности эвакуироваться из Афганистана по воздуху.

Согласно другому отчету, основанному на ответе министерства внутренних дел Германии на запрос «левой партии» в немецком парламенте, Германия согласилась удовлетворить запрос 24 500 афганских граждан.

Эта цифра включает 5000 местных афганских сотрудников и 19 966 связанных с ними людей. Из числа этих заявителей на данный момент в Германию прибыло более 7000 человек.

Deutsche Welle сообщает, что и.о. министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сказала в интервью DPA:

«Сейчас, когда мы, наконец, покинули страну (Афганистан), Федеративная Республика Германия глубоко привержена тому, чтобы не оставлять этих людей без защиты».

Гокай Акбулут, член немецкой левой партии, призвал новое федеральное правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем ускорить эвакуацию афганцев и облегчить их миграцию.

Помимо вывоза сотен афганцев в ходе программы «немедленной эвакуации», тысячи других афганцев все еще добиваются разрешения на въезд в Германию, но посольства Германии в соседних странах выдали визы небольшому числу из них.