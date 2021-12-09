Воронеж, , 14:03 — REGNUM 20 жителей Воронежа, имеющих право на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не получили её из-за действий ТСЖ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Прокуратура Ysia.ru

Нарушения были выявлены прокуратурой Советского района города по обращению директора управления социальной защиты населения об исполнении жилищного законодательства. Надзорным органом установлено, что ранее в целях компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан КУ ВО «УСЗН Советского района г. Воронежа» заключило соглашение о взаимодействии с ТСЖ «Наш Дом»

Однако в октябре и ноябре 2021 года «ТСЖ «Наш Дом» в нарушение закона и заключенного соглашения не направляло информацию в управление социальной защиты, необходимую для обеспечения мероприятий по предоставлению денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме № 9 «а» по ул. Юлюса Янониса».

В результате 20 льготников — девять инвалидов, девять ветеранов труда, один несовершеннолетний узник фашистских концлагерей и один ветеран боевых действий — денежную компенсацию не получили.

Прокуратура района внесла представление управляющему ТСЖ «Наш Дом» об устранении нарушений закона, а также о привлечении виновных лиц к ответственности.