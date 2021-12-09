Ставрополь, 9 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. На курортах Ставропольского края в 2022 году продолжится эксперимент по взиманию курортного сбора с отдыхающих. Напомним, регион участвует в нем с 2018 года наряду с еще тремя субъектами РФ — Краснодарским краем, Крымом и Алтайским краем.

Никита Устинов ИА REGNUM Скульптура орла — символ Кавминвод

В рамках эксперимента за четыре года в региональный бюджет Ставрополья поступило около 850 млн рублей. Денежные средства в размере около 1 млрд рублей в порядке софинансирования из федерального бюджета были направлены на развитие курортов Кавминвод — Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска и Железноводска.

«Абсолютно точно продолжаем работать по направлению курортного сбора. Инструмент свою эффективность подтвердил. Может быть, в диапазоне одного года это не так ощутимо, но если брать то, что курортный сбор работает у нас с 2018 года, то на данный момент за счет курортного сбора мы вложили уже около 850 млн рублей в курортную инфраструктуру», — цитирует ТАСС министра туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Кирилла Реута.

Напомним, ранее на Ставрополье был принят закон об отмене взимания курортного сбора с жителей края с 1 января 2022 года.

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