Минск, , 14:00 — REGNUM В Белоруссию поступила новая партия российских бронетранспортеров БТР-82А, которые будут переданы на вооружение механизированной бригады в Гродненской области. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

БТР-82 Vitaly V. Kuzmin

«В Гродненский гарнизон из города Арзамас Российской Федерации прибыл эшелон с бронетранспортерами БТР-82А для 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады», — говорится в сообщении.

Также указывается, что кроме бронетранспортеров БТР-82А, указанная механизированная бригада будет пополнена командирскими машинами БТР-80К и бронированными медицинскими машинами БММ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ограничительные меры в отношении импортируемых с Украины товаров под предлогом производства таковых в Белоруссии вводятся в действие постановлением белорусского правительства №702 от 7 декабря.