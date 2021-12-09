Лейпциг, Германия, 9 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско возглавил «РБ Лейпциг». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Германии.

Артур Стабулниекс Доменико Тедеско

Ранее сообщалось, что вместе с Тедеско работу в «РБ Лейпциг» могут начать его ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

5 декабря немецкий клуб объявил об отставке главного тренера Джесси Марша. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Напомним, Тедеско был главным тренером «Спартака» в 2019—2021 годах. Под его руководством команда заняла второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.