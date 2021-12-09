Самара, 9 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Сотрудницу налоговой службы обвинили в совершении коррупционных преступлений в Самаре. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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Сообщается, что в прошлом году фигурантка уголовного дела занимала должность главного государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по Промышленному району города Самары.

По версии следствия, обвиняемая не раз получала деньги за внесение в налоговую базу информации об отсутствии задолженности по уплате транспортного налога физическими лицами при отсутствии подтверждающих документов.

«Общая сумма полученного незаконного денежного вознаграждения составила 110 тысяч рублей. Следствием выявлено 3 эпизода подобной преступной деятельности обвиняемой», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В материалах дела указано, что в 2020 году фигурантка уголовного дела также внесла данную информацию в информационную базу, но взятку в сумме 16 тысяч рублей получить не смогла по независящим от нее причинам, поскольку в нарушение ранее достигнутой договоренности деньги ей переданы не были.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки, превышения должностных полномочий и покушения на получение взятки.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.