Салехард, , 13:59 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, из них пять — среди вахтовых работников. Об этом 9 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 128 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 513 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 9 декабря подтвердили 59 611 случаев заражения коронавирусом, вылечились 53 517 человек.

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