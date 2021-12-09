Пенза, , 14:27 — REGNUM Житель Пензы пострадал от мошенников и потерял 600 тыс. рублей при покупке через интернет. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, 32-летний мужчина решил приобрести квадроцикл, о продаже которого он узнал в одном из объявлений в соцсети.

Пензенец увидел объявление и связался с продавцом. После договорённости о сделке с помощью мобильного банка покупатель перечислил на счет виртуального продавца 600 тыс. рублей. Товар мужчина так и не получил. Злоумышленник после перевода денег перестал выходить на связь. После этого потерпевший обратился в полицию, отметив, что о подобных способах мошенничества знал. Возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, 29-летний житель Нижневартовска заказал через интернет 10 видеокарт. Продавец поставил условие — оплата в криптовалюте. Покупатель согласился, взял деньги в кредит и перевёл их в цифровые деньги. После получения оплаты продавец отправил квитанцию с курьерской службой, якобы посылка отправлена.

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