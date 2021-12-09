Иркутск, 9 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В связи со значительным ослаблением природоохранного режима озера Байкал и молчанием чиновников, ЮНЕСКО рассматривает вопрос об изменении статуса Байкала. Как сообщает 9 декабря телеграм-канал «Сибиряк», «Священное море» рискует встать в один ряд с разрушенными террористами древними городами Ирака, Сирии и Ливии, а также тропическими лесами Латинской Америки, уничтожаемыми незаконной вырубкой и браконьерством.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

А в России это может быть первый объект «всемирного наследия, находящийся под угрозой».

«У нас осталось три месяца, чтобы представить ЮНЕСКО меры, которые помогут избежать нового статуса. Завтра, 10 декабря, их обсудят на онлайн-форуме «Будущее Байкала». В повестке — очищение Байкала от мусора, ликвидация последствий деятельности БЦБК, экологичное развитие туризма и состояние экосистемы озера.

В обсуждении примут участие представители правительств Иркутской области и Бурятии, учёные и представители бизнеса и инвестиционных организаций, таких как ВЭБ. РФ, Сбербанк, Мегафон и En+ Group. Модерировать дискуссию будет известная телеведущая, журналистка Марианна Максимовская», — информирует «Сибиряк».

Как сообщало ИА REGNUM, то, что российское правительство положило «под ёлочку» в последний день ушедшего, 2020 года, можно считать настоящим подарком всем «пожирателям Байкала»: утвержденный 31 декабря 2020 года перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, разрешает строительство практически любых объектов.

Иркутский ученый, кандидат биологических наук Виталий Рябцев в своей статье «Новогодний подарок пожирателям Байкала» предупреждает: речь идёт о кардинально изменённом режиме центральной экологической зоны, который нанесет масштабный ущерб байкальской природе, но принесёт огромный куш большому бизнесу.

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