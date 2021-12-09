Мурманск, 9 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Мурманская областная дума сегодня, 9 декабря, утвердила кандидатуру Максима Белова на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. Как сообщает пресс-служба заксобрания, за него было отдано 28 голосов, против проголосовали двое.

Бизнес

Белов — коренной мурманчанин, предприниматель, долгое время работавший в сфере авиационной и морской логистики. Был депутатом мурманского горсовета и областной думы, в течение нескольких лет возглавлял думский комитет по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний защитник прав предпринимателей Мурманской области Елена Тихонова покинула пост в октябре 2020 года.