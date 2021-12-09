Пермь, , 13:57 — REGNUM Минтранс Пермского края прокомментировал изменения, которые произойдут в таксопарках региона, если Заксобрание одобрит законопроект. В частности, чиновники объяснили, чем руководствовались при выбора единого цвета для автомобилей, работающих в формате такси. Информация об этом опубликована на портале permkrai.ru

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

По мнению чиновников, новое правило позволит решить сразу несколько задач. Пассажиры будут видеть, что за ними прибыл автомобиль перевозчика, работающего легально, что говорит о качестве и безопасности услуги. При этом 97% автомобилей, которые в настоящее время имеют разрешение на перевозку пассажиров, именно белого цвета. При выборе цвета также учитывалось, что новые автомобили с кузовами белого цвета стоят дешевле. Это значит, что в случае приобретения таксопарками транспортных средств им не придется нести лишних затрат. Согласно расчетам, расходы на оклейку одного автомобиля составят 3 тыс. рублей.

Законопроектом предполагаются преференции для таксистов, которые приведут автомобили в соответствие с новыми требованиями. Например, они смогут беспрепятственно въезжать в зону посадки/высадки пассажиров на территории перед железнодорожным вокзалом, пользоваться бесплатно парковочными местами на территории города, а также перемещаться по полосам движения, выделенным для общественного транспорта.

Заксобрание рассмотрит документ в январе 2021 года. Планируется, Если депутаты поддержат законопроект, то новшества начнут действовать с 1 сентября 2022 года. В случае, если проект будет ими поддержан, изменения в закон вступят в силу с 1 сентября 2022 года. Но будет действовать переходный период. Все выданные ранее разрешения на перевозки продолжат действовать до окончания их срока на тех условиях, на которых были выданы лицензии.

Напомним, ранее пермский Общественный совет по развитию такси подготовил обращение к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Общественники просят исключить из законопроекта поправку, где речь идет о едином белом цвете такси.

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