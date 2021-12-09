* запрещённая в России организация

Кабул, , 13:56 — REGNUM Согласно официальным данным Министерства образования Афганистана, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что девочкам не разрешат посещать школу до тех пор, «пока не будет утверждена новая политика в сфере образования».

Абдул Хаким Хеммат, исполняющий обязанности заместителя главы Министерства образования «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что нынешняя ситуация является «временной задержкой», сообщает информационное агентство «Шафакна».

По его словам, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не будут созданы новые правила приема учениц старше шестого класса. Хеммат добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создают безопасные условия для обучения девочек в школе.

Однако с падением предыдущего правительства школы для девочек выше шестого класса были закрыты. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заверял, что они снова откроют школы для девочек — хотя, учебный год завершился, они так и не открылись.

Такая ситуация беспокоит граждан и семьи школьниц. Они считают, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет планов по открытию школ, и что школы для девочек могут остаться закрытыми и в новом году.