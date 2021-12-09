Москва, 9 декабря, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Подавляюще большинство мигрантов из стран Туркестана работают более восьми часов в день. Об этом 9 декабря заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

По его словам, такой результат был получен по результатам анонимного опроса. В исследовании приняло участие почти 5 тыс. мигрантов из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

«Только 22% мигрантов работают восемь часов в день. То есть подавляющее большинство работает более восьми часов в день. От 8 до 10 часов работает 27,5%, от 10 до 12 часов работает 27% и более 12 часов работает 22,4%. Это реальный рабочий график трудовых мигрантов в России», — сказал Коженов.