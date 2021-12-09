Москва, 9 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. То, что Генеральная прокуратура РФ поддерживает идею введения цифрового рубля является вполне логичным и ожидаемым, исходя из специфики ее деятельности, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Cbr.ru Цифровой рубль

«Одной из задач, стоящих перед Генеральной прокуратурой, является борьба с коррупцией и отмыванием денег, в том числе полученных преступным или незаконным путем.

Предполагаемые принципы обращения цифрового рубля, где у каждого рубля будет свой код, по которому можно полностью отследить его движение, делают его весьма эффективным для решения этих задач.

Благодаря этому будет несложно отследить, например, нецелевое использование бюджетных средств, выделяемых на конкретные цели или движение средств по счетам чиновников (откуда и за что пришли, на что потрачены).

Кроме того, наличие официальных, выпускаемых государствами цифровых валют в целом будет способствовать уменьшению использования цифрового пространства в незаконных или не вполне легальных целях», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, введение Банком России цифрового рубля снизит риск коррупции и отмывания денег, поэтому идею поддерживает Генеральная прокуратура РФ, заявил глава ведомства Игорь Краснов.