Сеул, , 13:53 — REGNUM Население Южной Кореи, которое в 2021 году достигло пика в 51,84 млн человек, сократится к 2070 году до 37,66 млн человек, что соответствует уровню 1979 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Население RitaE

Известно, что нынешний показатель намного мрачнее оценки, сделанной в 2018 году. Тогда прогнозировалось, что население Южной Кореи начнёт сокращаться в 2029 году.

При наихудшем сценарии население страны будет сокращаться ещё быстрее, и к 2070 году оно составит 31,53 млн человек, что соответствует уровню 1969 года.

В 2020 году в стране впервые зафиксировали естественную убыль населения, поскольку количество смертей превысило количество рождений.

Эксперты отмечают, что многие молодые люди откладывают вступление в брак и рождение детей из-за экономических трудностей. А из-за пандемии коронавируса количество вступающих в брак ещё больше сократилось.

Суммарный коэффициент рождаемости — среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь — в прошлом году достиг рекордно низкого уровня в 0,84. При этом уровень воспроизводства, при котором население останется стабильным на уровне в 52 млн человек, составляет 2,1. Показатель ниже единицы фиксируют на протяжении трех лет подряд.

«В ближайшие три-четыре года коэффициент рождаемости и число новорождённых будут продолжать снижаться. Ожидается, что темпы старение населения в Южной Корее будут самыми быстрыми в мире», — отметили в Статистической службе.

В 2020 году численность трудоспособного населения страны составила 37,4 млн человек, что составляет 72,1% от общей численности населения.

Если нынешняя тенденция сохранится, то в 2070 году трудоспособными будут лишь 17,37 млн человек или 46,1% от общей численности населения.

В прошлом году доля пожилых людей составила 15,7%, а в 2070 году увеличится до 46,4% от общей численности населения.