Москва, 9 декабря 2021, 13:53 — REGNUM Начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям является финансово-кредитная сфера.
Также к таким сферам можно отнести потребительский рынок, деятельность органов власти, управление и строительство, уточнил он.
Это объясняется тем, что потенциальное получение прибыли в ходе финансово-хозяйственной и надзорной деятельности создает соблазн для коррупционных отношений.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным СКР, за девять месяцев 2021 года в главное следственное управление СК России поступило 1032 уголовных дел коррупционной направленности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда поступило 924 таких дел, рост составил 11,7%.
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