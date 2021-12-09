Кострома, , 14:25 — REGNUM Жителя Костромского района Костромской области осудили за развращение девушек-подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Колючая проволока © Наталья Диева

Как установил суд, в 2020 году 52-летний риелтор в ходе работы познакомился с двумя несовершеннолетними и склонил их к употреблению наркотиков. Одну из них под воздействием шантажа преступник принудил к разврату.

По совокупности совершенных преступлений, в том числе за хранение мефедрона, костромичу назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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