Кострома, 9 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Жителя Костромского района Костромской области осудили за развращение девушек-подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Наталья Диева Колючая проволока

Как установил Костромской районный суд, в 2020 году 52-летний риелтор в ходе работы познакомился с двумя несовершеннолетними и склонил их к употреблению наркотиков. Одну из них под воздействием шантажа преступник принудил к разврату.

По совокупности совершенных преступлений, в том числе за хранение мефедрона, костромичу назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.