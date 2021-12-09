Нижний Новгород, , 13:52 — REGNUM Генеральный директор АО «Транснефть — Верхняя Волга» подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 9 декабря сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, подозреваемый с 2017 по декабрь 2021 года создал в Нижегородской области «организованную группу для получения взяток от коммерческих организаций, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным обществом».

» Согласно разработанной схеме участники группы получали в виде взяток 5−10% от суммы заключенных контрактов. Суммы всех взяток будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Уже сегодня можно констатировать, что каждая взятка составляла около 1 миллиона рублей», — уточнили в СК. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы и штраф.

Имя задержанного следователи не называют. На сайте компании «Транснефть — Верхняя Волга» генеральным директором значится Юрий Левин.