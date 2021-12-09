Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 33 случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщается на сайте донского правительства 9 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Не справились с коронавирусом 18 женщин в возрасте от 33 до 89 лет и 15 мужчин в возрасте от 37 до 95 лет. У всех пациентов имелись хронические заболевания.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9042 жителя Ростовской области.

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