Томск, , 13:51 — REGNUM По состоянию на 9 декабря в Томской области выявлено 57 876 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 229 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 223 фамилиями. За всё время коронавирус победили 42 074 томича.

Жертвами COVID-19 в регионе стали ещё три человека. За весь период пандемии в Томской области скончались 643 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в регионе выявили 225 носителей коронавируса.

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