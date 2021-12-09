Москва, , 13:50 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении законопроекта о принципах организации публичной власти отклонила предложение заксобрания Татарии о праве регионов именовать главу регионов президентом, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Голосование в Госдуме Duma.gov.ru

«Глава региона. Высшее должностное лицо, он конечно, может быть губернатором, мэром, главой администрации, но закон не допускает использования (в отношении — ред.) главы региона слова «президент», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Ранее свое несогласие с нормами законопроекта, запрещающими называть главу региона президентом, высказала Татария.

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Госдума обсуждает во втором чтении законопроект о принципах организации публичной власти в регионах.

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