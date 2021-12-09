Кызыл, , 13:50 — REGNUM В Туве число разводов с начала 2021 года подскочило практически в два раза. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Число разводов в Туве Красноярскстат

Так, за десять месяцев в республике зарегистрировано ровно 1300 браков, что на 18 или на 1,4% меньше, чем в январе-октябре прошлого года.

Распались при этом 857 семей, тогда как за аналогичный период 2020 года органы ЗАГС оформили 481 развод. Рост составил 78,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, что за десять месяцев в республике родилось на свет 5520 детей, умерли 2491 человек. Таким образом, естественный прирост в республике составил 3028 человек, что на 130 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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