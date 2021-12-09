Чебоксары, , 13:50 — REGNUM В Чувашии определили два направления производства в рамках гранта «Перспектива» для развития сельского бизнеса. Это сыроделие и товарная аквакультура. Соответствующее решение поддержано на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Алтайский сыр Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов проинформировал, что в рамках грантовой поддержки малого предпринимательства на селе определяются перспективные направления производства и на конкурсной основе предоставляются средства на бизнес-проекты.

«Проект постановления предусматривает уточнение перспективных направлений сельхозпроизводства на следующий год. Это сыроделие и товарная аквакультура», — сказал Сергей Артамонов.

Для реализации проектов по данным направлениям планируется предоставление грантов до 10 млн рублей, на что в 2022 году в региональном бюджете заложено 125 млн рублей.

Средства предприниматели могут направить, в частности, на разработку проектно-сметной документации, строительство или ремонт производственных объектов и подключение их к сетям, закупку оборудования.

В аграрном ведомстве отмечают, что получение грантов предполагает выполнение производственных показателей. Сыроделы должны произвести не менее 20 тонн сыра в год, а по направлению «товарное рыбоводство» — не менее 10 тонн аквакультуры.