Иркутск, , 13:49 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 декабря местами в западных и северных районах ожидаются порывы юго-западного, северо-западного ветра 15−20 м/с, снег, метели. На дорогах снежный накат.

Мороз Ukrinform.com

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Температура ночью составит от — 15 °C до — 20 °C (при прояснении — до минус 30°С). Днём будет от — 8 °C до — 13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 декабря, по области отмечалось усиление северо-западного, юго-западного ветра 15−20 м/с, снег, метели. На дорогах — снежный накат.

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