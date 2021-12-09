Бишкек, , 13:48 — REGNUM Мэрия насчитала в столице Киргизии 7 228 незаконно построенных жилых домов. Об этом заявил мэр Айбек Джунушалиев на выездной пресс-конференции в жилмассиве «Жер-Ынтымагы» на окраине Бишкека.

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По его словам, сейчас руководство города по поручению правительства начало активно легализовать эти дома и земельные участки, на которых они возведены.

«На первом этапе выдаются технические паспорта, имея которые владельцы таких домов смогут получить государственные и муниципальные услуги», — добавил глава муниципалитета.

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