Москва, 9 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Предпосылки для распространения ядерных технологий из-за создания в Австралии атомного подводного флота создает создание блока AUKUS (Австралия — Великобритания — США). Об этом 9 декабря заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Mil.ru Валерий Герасимов

«Создание блоков с явной направленностью против другого государства — является дестабилизирующим фактором. Блок AUKUS создаёт предпосылки для распространения ядерных технологий. Создание атомного подводного флота Австралии может стать новым этапом борьбы за региональное доминирование не только в Азиатско-Тихоокеанском, но и в других регионах мира», — сказал он.

Также Герасимов отметил, что Россия ведет активное взаимодействие с партнерами в Азиатско-тихоокеанском регионе и добавил, что Москва выступает «за многосторонние механизмы обеспечения безопасности в регионе с учетом интересов всех государств».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что информация в СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину — это ложь.