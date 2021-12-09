Черкесск, 9 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии признана банкротом фирма «Дервейс автосервис», принадлежащая Хаджи-Мурату Дереву — брату бывшего сенатора от республики Вячеслава Дерева. По решению Арбитражного суда на предприятии начато конкурсное производство, утвержден временный управляющий. В общей сложности, как пишет «NewsTracker», компания задолжала около 3,5 млн рублей «Народному банку» (лицензия отозвана Центробанком в 2019 году).

Теофиль-Александр Стейнлен. Без гроша за душой. Изгнание банкрота (фрагмент). 1894

Известно, что и другие фирмы, принадлежавшие Деревым, находятся в стадии банкротства. Так, только автозавод «Дервейс» задолжал 12,4 млрд рублей, в том числе 9,2 млрд рублей — китайской корпорации Geely Motors.

Также известно, что Хаджи-Мурат Дерев в 2019 году был признан банкротом, вместе с семьей он, по некоторым данным, выехал в Великобританию, а управление ФСБ объявило его в розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с невозвратом банковских кредитов.

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