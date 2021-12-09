Архангельск, , 13:44 — REGNUM В Архангельской области 8 декабря коронавирус выявили у 341 человека. Большинство из них — жители региональной столицы.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным регионального оперштаба, в списке новых заболевших — 123 архангелогородца, 46 северодвинцев, 22 жителя Котласа, 17 — Коряжмы, 14 — Приморского района, 12 — Вельского. По 11 случаев зарегистрировано в Мирном, Коношском и Устьянском районах, по десять — в Вилегодском округе и Онежском районе. Случаи забоелвания зарегистрированы также в Каргопольском округе, Новодвинске, Мезенском и других районах области.

По данным федерального штаба, в регионе за сутки скончались 11 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 30 209 носителей коронавируса.