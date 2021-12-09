Калуга, , 14:05 — REGNUM На Конгрессе молодых учёных, который с 8 по 10 декабря проходит в Сочи, учащаяся калужской средней общеобразовательной школы № 13 Дарья Ошеровская, являясь активным участником Российского движения школьников на стенде этой организации в Сочи ведёт научные баттлы. Об этом 9 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.

Калужская делегация молодых учены поддержала на научных баттлах школьницу Дарью Ошеровскую Admoblkaluga.ru

В сентябре 2021 года молодая калужанка Дарья Ошеровская, интересующаяся космическими исследованиями, в эфире марафона «Новое Знание» предложила президенту России создать систему шефства вузовских педагогов над научными кружками в регионах. Владимир Путин поддержал её инициативу.

В настоящее время Калужская область совместно с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова в рамках меморандума о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский — Калужская область» организует совместную работу в данном направлении. Школьники области принимают участие в Олимпиаде «Ломоносов» по космонавтике, включённой в федеральный перечень Российского совета школьных олимпиад, организованной факультетом комических исследований МГУ. Финалисты и победители могут стать участниками Школы юного исследователя космоса, получив бесплатные дистанционные занятия с ведущими учеными — преподавателями факультета МГУ. По итогам состязания будет создан Всероссийский космический класс.