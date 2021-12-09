Минск, 9 декабря 2021, 13:42 — REGNUM Материал американской газеты The New York Times о посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске является информационным вбросом, заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский. Об этом сообщает БелТА.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС сообщила, что принуждением к посадке в Минске самолёта Ryanair с находившимся на борту белорусским оппозиционером Романом Протасевичем якобы руководил офицер КГБ Белоруссии.
Он пояснил, что решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна, диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, Протасевича задержали в Минске 23 мая после посадки лайнера Ryanair, следовавшего из Греции в Литву. Против оппозиционера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью об организации массовых беспорядков.
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