Минск, 9 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Материал американской газеты The New York Times о посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске является информационным вбросом, заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский. Об этом сообщает БелТА.

Jeroen Stroes Aviation Photography Ryanair

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС сообщила, что принуждением к посадке в Минске самолёта Ryanair с находившимся на борту белорусским оппозиционером Романом Протасевичем якобы руководил офицер КГБ Белоруссии.

«Информация, появившаяся в New York Times, в первую очередь рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая», — сказал Сикорский.

Он пояснил, что решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна, диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности.

«Во-вторых, мы видим, что этот информационный вброс идет в тот момент, когда мы просим от наших польских партнеров и от комиссии ICAO предоставить данные объективного контроля. В частности, переговоры вильнюсского диспетчера с пилотом и внутрикабинные переговоры членов экипажа», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Протасевича задержали в Минске 23 мая после посадки лайнера Ryanair, следовавшего из Греции в Литву. Против оппозиционера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью об организации массовых беспорядков.

Читайте также: Посадивший самолет Ryanair диспетчер покинул Белоруссию