Париж, 9 декабря 2021, 13:42 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон проведет свою вторую с начала президентского срока пресс-конференцию, сообщает BFM TV.
На повестке дня председательство Франции в Евросоюзе, которое начнется 1 января 2022 года.
Издание отмечает, что глава государства может воспользоваться возможностью, чтобы обратиться к электорату в рамках предвыборной кампании.
Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции заявил о 40 выявленных в стране случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон».
Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции выявили 40 случаев заражения штаммом «Омикрон»