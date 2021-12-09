Париж, 9 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет свою вторую с начала президентского срока пресс-конференцию, сообщает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

На повестке дня председательство Франции в Евросоюзе, которое начнется 1 января 2022 года.

Издание отмечает, что глава государства может воспользоваться возможностью, чтобы обратиться к электорату в рамках предвыборной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции заявил о 40 выявленных в стране случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон».