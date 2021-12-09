Москва, 9 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Госдума разрешает вариативность в наименовании высшего исполнительного органа власти региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, соответствующую поправку Госдума приняла при обсуждении во втором чтении законопроекта о публичной власти в субъектах РФ.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») напомнил, что в первоначальной редакцией законопроектом устанавливалось, что высший исполнительный орган власти региона должен был назваться только правительством.

«Мы все же пошли на то, что конституцией или уставом регионов высший исполнительный орган может называться правительством, кабинетом министров, советом министров или администрацией», — сказал Крашенинников.

По словам парламентария, согласно предлагаемым изменениям, законодательное собрание региона может называться законодательным собранием, может называться думой, верховным советом и так далее — в соответствии с конституциями и уставами регионов.

Госдума обсуждает во втором чтении законопроект о принципах организации публичной власти в регионах.